Nezalezeme, slibuje Šulc před EURO. Mazák z jednadvacítky nastínil svoji budoucnost

Ta vzpomínka je stará už čtyři roky: červen 2019, rozpálený stadionek v alpském Zell am See. Tenkrát si Šulc v přáteláku proti Slovensku poprvé zahrál za jednadvacítku, bylo mu teprve osmnáct. Od té doby stihl dalších 16 startů.

Po turnaji se má vrátit do Plzně, které patří, a začít tam přípravu. Nebude muset zase na hostování? Už se zastavil v Jihlavě, Opavě, Českých Budějovicích a naposledy v Jablonci, kde v uplynulé sezoně k pěti gólům přidal čtyři asistence. „Další hostování by mě asi mrzelo, ale uvidíme, jak to dopadne," poznamenal Šulc. „Každopádně snad se z mistrovství Evropy vrátím co nejpozději."

Hned první překážka na EURO může hodně bolet: Češi narazí na silnou Anglii, s kterou v kvalifikaci dvakrát prohráli. „Obrovská individuální kvalita, ti kluci už jsou hvězdy. Bude to chtít poctivě bránit a udeřit z protiútoku. Rozhodně nehodláme zalézt do hlubokého bloku. Vždyť i v kvalifikaci jsme dokázali Angličany zavřít na jejich polovině a chvíli držet míč," připomněl Šulc, jenž rád hltá zápasy Manchesteru United. „Akorát teď v anglické jednadvacítce nikdo odtud není..."

Halvbek? Ofenzivní záložník? Křídlo? Tichý mladík s elegantní patkou může hrát skoro kdekoliv, umí se přizpůsobit. I to by mohlo zaujmout zvědavé skauty, kterých na EURO jezdí mraky. „Jasně, na tomhle turnaji se můžete zviditelnit, ovšem ne jako jednotlivec, ale jedině v týmu. Dneska se už nekouká jen na to, jestli dáte gól nebo na něj nahrajete. Zviditelnit se můžeme všichni, když si sáhneme na týmový úspěch," zdůraznil Šulc. „Ve skupině s Anglií, Německem a Izraelem to budeme mít těžké, ale nevzdáváme to."