Lvíčatům zbývá poslední krok do čtvrtfinále. Svázanost z týmu necítím, řekl Suchopárek

Kutaisi (od našeho zpravodaje) - V červnu 2011 to byly nervy, čeští mládenci otáčeli rozhodující bitvu s Anglií až v závěru. „Snad to letos bude klidnější," doufá Suchopárek.

Co si ještě vybavíte z posledního zápasu ve skupině na EURO 2011? Bylo to drama, ale nakonec jste zvítězili 2:1 a postoupili.

Od 76. minuty jsme prohrávali, ale v závěru jsme to otočili a vyhráli. Měli jsme výhodu, že nám proti Anglii stačila remíza, což je dost podobné s naší nynější situací. Letos to nechceme nechat na posledních pět minut a mít takové nervy jako tenkrát, ovšem někdy se to stává.

Několikrát to zažila taky izraelská dvacítka na mistrovství světa, kde dokráčela k senzačnímu bronzu.

Připomněl bych čtvrtfinále s Brazílií: v 91. minutě Izraelci dostali gól na 1:2, ale v 93. dokázali vyrovnat a po brance v prodloužení nad favoritem celého šampionátu vyhrát. I z toho je jasné, že nás nečeká nic lehkého. Izrael se nikdy nevzdává, klobouk dolů před ním. Čeká nás nejtěžší soupeř ve skupině: na tomhle turnaji jsme ještě nebyli favoritem, ovšem teď když nám stačí remíza, nás to do téhle role trochu pasuje. Nicméně výkonnost obou týmů je minimálně vyrovnaná.

V čem je ještě síla Izraele kromě toho, že se nikdy nevzdává?

Má několik variant rozestavení, skvělého brankáře a nadstandardního útočníka Turgemana, což je z mého pohledu jeden z nejtalentovanějších hráčů šampionátu. Potvrdil to už na zmíněném MS dvacítek. Izrael má skvělé individuality a dobrou obrannou hru, na které postavil postup na tohle EURO. V baráži ukázal psychickou odolnost, přes Irsko přešel na penalty. Bylo to vidět i v remízovém zápase s Německem a částečně i s Anglií, která to navzdory výhře neměla s Izraelci jednoduché.

Foto: FAČR Martin Vitík (vpravo) slaví se spoluhráči gól na 2:1 proti Německu.

První dva zápasy jste hráli v Batumi a v pondělí jste se přesunuli do Kutaisi, kde vás čeká bitva s Izraelem. Vaše dojmy z nového prostředí?

Už cesta do Kutaisi nám zabrala daleko méně času, než jsme si mysleli. Udělalo nám radost přivítání i kvalita ubytování. Předzápasový trénink jsme absolvovali celkem v pohodě a věřím, že se to přenese i do zápasu.

Jak udržujete tým v koncentraci, aby využil euforii po nedělní výhře nad Německem?

Hraje se prakticky každý třetí den, takže se připravujeme hlavně tak, že regenerujeme. Kluci jsou v péči masérů či fyzioterapeutů a taky máme relaxační pomůcky, které využíváme naplno. Snažíme se navodit uvolněnou atmosféru a myslím, že jsme kus práce udělali už v Praze na tréninkovém kempu. Teď řešíme maličkosti před každým utkáním: máme přehled o zápasech soupeřů na EURO, ale nechceme hráče zahltit informacemi. Snažíme se soustředit sami na sebe.

V prvních dvou utkáních na turnaji jste proti favoritům hráli s podobnou taktikou, kterou teď pravděpodobně budete muset změnit, protože s Izraelem se dá čekat vyrovnanější průběh utkání. Jak si s tím poradíte?