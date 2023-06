Suchopárek na tiskovce změnil židli a před osudovou bitvou s Německem řekl: Máme co napravovat

Batumi (od našeho zpravodaje) - Lvíčata nesmí prohrát, jinak by skončila už ve skupině. „Uděláme maximum pro to, abychom po zápase byli v tabulce nad Německem," slíbil Suchopárek. Mluvil obšírně, strohý byl jen ve chvíli, kdy přišla řeč na potenciální změny v sestavě.

Budeme hrát tak, abychom vyhráli. Máme herní plán, různé varianty i hráče, kteří jsou na to připravení. A taky máme kompletní tým, což je důležité. Myslím, že máme kvalitu na to, abychom Německo překvapili a přehráli. Čeká nás velice obtížný soupeř, který remizoval 1:1 s Izraelem, což vůbec není outsider skupiny. Němci se těžko dostávali do organizované obrany soupeře, přesto měli zajímavé šance včetně dvou penalt, které neproměnili. Uděláme maximum pro to, abychom po tomto zápase byli v tabulce nad Německem.