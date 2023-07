Přemožitelé Čechů rozmetali i gruzínský sen. Trenér brečel, gratuloval i prezident

Další štempl zvýrazňující progres fotbalu v Izraeli je tu. Po bronzu z nedávného mistrovství světa dvacetiletých slaví jeho jednadvacítka postup do semifinále mistrovství Evropy své kategorie. Ve čtvrtfinálovém dramatu vyřadili přemožitelé českého týmu po bezbrankové remíze na penalty domácí Gruzii. „Jsme tak statečný a jednotný tým. To je to, co nás dělá zvláštními,“ jásal trenér izraelského mužstva Guy Luzon.

Foto: Pavel Jiřík ml., FAČR Michal Fukala v souboji s izraelskou přesilou.

Článek Se stavitelem úspěšné party cvičily neustále emoce. Plakal a dojímal se před i po utkání. „Před ním jsme dostávali zprávy od našich rodin. Byl jsem v neskutečných emocích a na hotelovém pokoji jsem hodně brečel. Ale teď mi to dodalo klid a sebevědomí," líčil Luzon. Před bitvou s nažhavenou domácí skvadrou se také inspiroval tím, že koukal na videa izraelských olympijských medailistů. „Plakal jsem u toho a nemohl jsem přestat," popsal sedmačtyřicetiletý stratég, jak prožíval sledování jachtaře Gala Fridmana či judistů Orena Smadži a Ariel Zeeviho. „Jim všem dlužím poděkování. Svým hráčům jsem pak řekl, že jsou děti izraelské sportovní revoluce a izraelského fotbalu," dodal. ME do 21 let Čeští přemožitelé zvládli penaltovou loterii a zahrají si o finále Izraelci, již ve středu porazili česká Lvíčata 1:0 a vypravili je na let domů, vzdorovali nadšení domácích Gruzínců, které hnala nejvyšší návštěva v historii evropského šampionátu jednadvacítek. V Tbilisi se na stadionu Borise Paičadzeho mačkalo 44 338 fanoušků, v zemi na okraji Černého moře padl divácký rekord už potřetí. Porazili jsme obhájce titulu, ale teď teprve půjde do tuhého. Hráči umí daleko víc, je přesvědčený Jan SuchopárekVideo : FAČR Gruzínskou pohárku ale zastavily penalty. V nich byl hrdinou izraelský brankář Daniel Peretz, který jednu lapil. Jeden pokus domácích skončil ještě na tyči. „Byl jsem ve své zóně, ten dav jsem necítil. Byli jsme jen já a míč," prohlásil gólman Maccabi Tel Aviv. „Tohle je silné poselství celému národu, celému světu," zářil. Izrael už pulsuje nadšením, mužstvu blahopřáli přední státnici jako prezident Jicchak Herzog nebo premiér Benjamin Netanjahu. Herzog gratuloval na sociálních sítích i osobním telefonátem Luzonovi. „Je to velký úspěch. Dobrá práce, nádhera. Celá země je z vás nadšená, kluci hráli skvěle, přeji další úspěchy do budoucna," řekl izraelský prezident šťastnému trenérovi podle serveru israelhayom.co.il. V semifinále se Izraelci utkají s vítězem nedělního utkání mezi Anglií a Portugalskem. Komentáře GLOSA: Promarněná šance. Jednadvacítka měla na EURO na víc, našlapané skupině navzdory

