S Liverpoolem komunikuje intenzivně. Jaroš o nové roli jedničky, nešťastné sezoně i šipkách

V sezoně toho Vítězslav Jaroš příliš neodchytal a také do Gruzie na fotbalové EURO do 21 let měl odcestovat bez vidiny výrazné minutáže. Jenže zranění jasné gólmanské jedničky Matěje Kováře a třetího původně povolaného brankáře Antonína Kinského zamíchalo kartami. „Je to velká změna, když vím, že pravděpodobně nastoupím. Samozřejmě příjemná a musím se psychicky připravit," říká Jaroš, jenž patří slavnému Liverpoolu, uplynulý ročník hostoval v anglickém Stockportu a ve volných chvílích rád poměřuje síly se spoluhráči v šipkách.

Foto: FAČR Vítězslav Jaroš by měl být na ME do 21 let českou gólmanskou jedničkou.

Článek Celou kvalifikaci na závěrečný šampionát strávil Jaroš v pozici dvojky. Vynucená změna role ho zaskočila. „Dozvěděl jsem se to až po nominaci. Byl jsem na dovolené a volal mi trenér gólmanů Petr Kouba, co se stalo ohledně Matěje Kováře," prozrazuje. Další překvapení nastalo na začátku přípravy v Benicích, kdy se s týmem ze zdravotních důvodů rozloučil i Antonín Kinský. „O něm jsem předem nevěděl. Přišel na sraz a pozdravil. Kromě Kuby Markoviče jsem viděl ještě náhradníka Vláďu Neumana. Nejdřív jsem si řekl, že gólmanů je tady nějak hodně," usmívá se. Jaroš má tedy nečekanou možnost zaujmout a udělat dojem nejen na svého zaměstnavatele. „Mistrovství Evropy je největší pódium pro mládež, kde se můžeme ukázat. Na reprezentaci jsem vždy rád jezdil, máme super partu. Pro tým udělám vše," má jasno. Sice patří Liverpoolu, poslední roky však strávil po hostováních v nižších soutěžích. Poslední sezonu pak ve čtvrtiligovém Stockportu, kde byl ze začátku jasnou jedničkou. Fotbal Kapitán Kaloč o jednadvacítce před EURO: Máme dobře poskládaný tým. Promluvil i o zájmu z ciziny „Přišlo zranění, byl jsem dva měsíce mimo. Po návratu tým jen vyhrával a druhý gólman nedělal žádné chyby. Kdo zná fotbal, ví, že brankář se v případě dobrého období nevyndává. Bylo těžké to přijmout. Když jdete na hostování, chcete hrát. Já nastoupil asi do dvanácti soutěžních zápasů, naposledy v říjnu. Není to jak u kluků v poli, kteří mohou naskočit třeba na deset až patnáct minut. Když jste dvojka, nechytáte," snaží se Jaroš nastínit složité poslední měsíce. U21 🦁 | Jedeme dál! 👊 pic.twitter.com/lftkPX4Wyc — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 13, 2023 Před dalším ročníkem nastoupí opět do přípravy s Liverpoolem a pak se rozhodne. „Asi bych mohl být trojka. Člověk se může ukázat, zalíbit se trenérovi a více se v týmu usadit," vyhlíží, co přijde po šampionátu v Gruzii. Být v kádru je jedna věc, ale reálně chytat soutěžní utkání už jiná. „Asi chci spíš hrát, hlavně po poslední sezoně. Uvidíme, jak vše dopadne," přemýšlí rodák z Příbrami. Potěšující jistě je, že Liverpool se o všechny své fotbalisty neustále zajímá. V klubu mají manažera, který má na starosti výhradně hráče na hostování, plus samozřejmě rozsáhlý trenérský tým gólmanů. „Manažer se s námi pořád baví. Koukají se na zápasy a napíšou, i když hráč zrovna moc nenastupuje. Zeptají se, jak se daří a jaká je šance dostat se do sestavy. Takhle týden od týdne," prozrazuje Jaroš. A kdy si naposledy něco řekl s koučem elitního mužstva Jürgenem Kloppem? „Asi před rokem na tréninku," usmívá se. Jasnou prioritu, kam by se chtěl pro následující ročník uchýlit, však nemá. „Na život a fotbal na Ostrovech jsem si zvykl. Ničemu se ale nebráním, jsem všemu otevřený," dodává. Foto: Sport Invest/David Šváb Mladý brankář Vítězslav Jaroš v dresu Liverpoolu, kde se v létě opět popere o místo v elitním mužstvu. Speciální bude pro Jaroše už samotný vstup do šampionátu. Lvíčata čeká ve čtvrtek 22. června právě Anglie. Jeden z největších favoritů turnaje veze do Gruzie tým plný mladíků, kteří pravidelně nastupují v Premier League a často v těch nejlepších a největších klubech. „S tím, co mají na papíře, jsou určitě favorit. Všichni fotbalisté v kádru jsou výborní," uvědomuje si český gólman sílu soupeře, po němž se národní tým utká ve skupině o dvě postupová místa do čtvrtfinále ještě s Německem a Izraelem. Fotbal Další nechtěná změna, focení i poslední přání od maroda. Lvíčatům začala finální fáze ladění na EURO Přípravu ladí Lvíčata pod vedením hlavního kouče Jana Suchopárka na soustředění v Benicích u Prahy a nedalekých fotbalových pažitech. Volné chvíle mezi tréninky tráví reprezentanti například u kávy, výjimkou nejsou ani fyzicky méně náročné sporty. „Dovezli jsme si terč na šipky a když je možnost, zahrajeme si. Máme to i jako teambuilding, sejdeme se a pokecáme," prozrazuje Jaroš, jenž šipkám holduje dlouhodobě. „V Anglii jsme byli s kamarády i v Manchesteru na Premier League," hlásí. Gólmana nejčastěji doplňují Lukáš Červ, Filip Kaloč, Michal Fukala nebo kustod Petr Malý. „A vlastně kdokoliv, kdo projde okolo. Je to super odreagování, vyčistíme si hlavu," vysvětluje Jaroš, který už poznal i hořkost porážky. „Kali (Filip Kaloč, pozn.red.) mě v pondělí porazil," culí se nová česká brankářská jednička. ME do 21 let Fotbalová "Lvíčata" startují na EURO U21. Kompletní program a výsledky mistrovství Evropy do 21 let 2023

