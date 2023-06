Další nechtěná změna, focení i poslední přání od maroda. Lvíčatům začala finální fáze ladění na EURO

Úsměv, prosím! Poslední soustředění před EURO jednadvacítek začalo týmovým focením. Před objektivem chyběl brankář Antonín Kinský, jenž musí kvůli zranění cestu do Gruzie vzdát. Lvíčata budou doma ladit do konce týdne, do Batumi se poletí příští pondělí. Pro připomenutí: na mistrovství Evropy čeká našlapaná skupina s Anglií, Německem a Izraelem.

Foto: Pavel Jiřík ml., FAČR Hráči jednadvacítky na začátku soustředění před EURO absolvovali i zkoušku obleků, na snímku záložník Kryštof Daněk.