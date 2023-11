Messi oslaví osmý Zlatý míč exhibičním zápasem s Miami

Argentinský fotbalista Lionel Messi oslaví zisk osmého Zlatého míče exhibičním zápasem s Interem Miami. Floridský tým, jehož dres obléká kapitán úřadujících mistrů světa od léta, nastoupí 10. listopadu proti New York City FC. Ani jeden z klubů nepostoupil do play off MLS a mají po sezoně. Inter informoval o exhibici na svém webu.

Foto: Stephanie Lecocq, Reuters Lionel Messi si přebral Zlatý míč z rukou Davida Beckama (vpravo).

Utkání bude předcházet slavnostní ceremoniál, na němž Messi ukáže fanouškům prestižní trofej, kterou převzal v pondělí v Paříži. Osmým triumfem v anketě vylepšil šestatřicetiletý Argentinec vlastní rekord. Messi měl původně s Miami v příštích dnech absolvovat dva exhibiční zápasy v Číně, na kterých se očekávalo celkem 100.000 diváků. Tento týden však bylo turné, které se podle agentury AP potýkalo s organizačními problémy, odvoláno. Podle promotéra bylo zrušení zápasů projevem úcty po nedávném úmrtí někdejšího čínského premiéra Li Kche-čchianga.