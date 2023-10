GLOSA: Zasloužený Zlatý míč? Spíše symbolický konec jedné éry

A vedle toho máme Haalanda, jenž vlétl do Premier League neuvěřitelným způsobem. Žádná dlouhá adaptace, ale rovnou 36 gólů za sezonu a historický rekord soutěže. K tomu zmíněný treble. Jenže na mezinárodní úrovni s ohledem na sílu norského národního týmu úspěch žádný. Opět se můžeme ptát, co je víc. A nezasloužil by si trofej i třeba belgický šikula Kevin De Bruyne či střelec vítězného gólu ve finále LM Rodri? Pokud porovnáváme trofeje, co Julián Álvarez, tedy Argentinec, jenž má jako jediný titul z MS i treble se City?