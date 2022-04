Maskotem šampionátu v Kataru je chlapec Laíb z paralelního světa

Maskotem fotbalového mistrovství světa v Kataru bude chlapec Laíb, jehož jméno v arabštině znamená "super talentovaný hráč". Laíb pochází z paralelního světa a povzbuzuje všechny k tomu, aby si věřili - na základě motta "Now is All" (Teď nebo nikdy).

Foto: @ facebook La Voz de Guate Maskotem fotbalového mistrovství světa v Kataru bude chlapec Laíb.Foto : @ facebook La Voz de Guate

