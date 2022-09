Obránce Barcelony Araújo čelí kritice kvůli operaci

Třiadvacetiletý Araújo si v páteční přípravě s Íránem poranil stehno a zákrok ho čeká ve středu. Po operaci by měl být zhruba měsíc a půl mimo hru. Mistrovství začne 20. listopadu.

Uruguayští fanoušci nesou rozhodnutí velmi nelibě. "Operace byla nejlepší řešení. Nebylo to o tom, vybrat si klub, nebo reprezentaci. Bylo to o tom, abych byl co nejdřív stoprocentně zdravý," napsal Araújo na Twitteru.