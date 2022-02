Rozhodne se blízko hranic? Češi mají před sebou lákavý scénář bitvy o Katar

Vyhnula se při losu gigantům, šance na světový šampionát stále je, i když národní tým by musel uspět dvakrát na hřištích soupeře. Česká fotbalová reprezentace už zná místa, kde by sehrála rozhodující zápas baráže o postup na MS v Kataru. Pokud v prvním utkání uspěje ve Švédsku, nastoupila by pak buď v Moskvě proti Rusku, nebo v Chořově proti Polsku. Slezský stadion je velmi blízko českých hranic...

Foto: FAČR Český tým před zápasem s Estonskem v Praze na Letné.Foto : FAČR

Článek Vyhnuli se při losu gigantům, šance na světový šampionát stále je, i když národní tým by musel uspět dvakrát na hřištích soupeře. První krok v baráži je daný. Zápas Švédsko - Česká republika se bude hrát ve čtvrtek 24. března od 20:45 ve Friends Areně v Solně, což je samostatné město u Stockholmu. Vítěz se o pět dnů později střetne s vítězem duelu Rusko - Polsko o postup na mistrovství světa 2022. Jsme rádi, že to Lothar Matthäus vylosoval tak, jak to vylosoval, je spokojený Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR Pokud by bylo druhým soupeřem Rusko, hrálo by se v Moskvě na Dynamo Central Stadium. Na místě, kde se hrál i fotbalový turnaj na olympiádě v roce 1980 a Československo získalo zlato, byl později postaven nový stadion s názvem VTB Arena. Mnohem lákavější by bylo ovšem pro české fanoušky Polsko. Konkrétně Chořov se svým Slezským stadionem. Město leží poblíž českých hranic, což je pro reprezentaci velká výzva. Kandidáti na gól roku FIFA - Patrik Schick Rozhodující zápas je na programu v úterý 29. března, národní tým si ho musí nejprve vybojovat. Dva týmy vyřazené v úvodním kole spolu ve stejném datu povinně sehrají přátelské utkání. Zatím není jasné, kdy začne prodej vstupenek na úvodní utkání. Fotbalová asociace České republiky čeká na podrobnější informace ze Švédska, které by měla obdržet během února. Fanoušci, kteří budou chtít národní tým podpořit přímo na stadionu v Solně, budou moci vstupenky nakupovat přes internet. Švédská asociace však kvůli pandemii covid-19 začátek prodeje odložila. FORTUNA:LIGA Titul a Katar, dvě výzvy v bláznivé době. Program je vůči hráčům až likvidační, pocítil Čelůstka

Reklama