Ukrajina se Skotskem by o MS mohly hrát podle médií až v červnu

Utkání play off o postup na fotbalové mistrovství světa v Kataru mezi Skotskem a Ukrajinou by mohlo být přeloženo z března na červen. Podle britských médií to řekl sportovnímu řediteli Šachtaru Doněck Dariju Srnovi šéf Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin. Rozhodnout musí Mezinárodní fotbalová unie FIFA.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Spoluhráči ze Slavie Praha, Stanislav Tecl a Taras Kačaraba z Ukrajiny během přípravného mezistátního utkání v Plzni.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Řekl mi, že zápas mezi Ukrajinou a Skotskem bude odložen na červen," citovala Srnu agentura APA. Čeferin se v minulých dnech podílel na bezpečném odjezdu řady hráčů z ukrajinských klubů. Duel play off mezi Skotskem a Ukrajinou se má hrát 24. března v Glasgow a vítěz by o pět dní později narazil v boji o postup na lepšího z dvojice Wales - Rakousko. Kvůli ruské invazi však ukrajinští zástupci požádali o přeložení. Fotbalová liga v zemi se nehraje. MS 2022 Ukrajinci chtějí odložit zápas o MS proti skotským fotbalistům Los základních skupin mistrovství světa je v plánu 1. dubna. Šampionát v Kataru začne 21. listopadu.

