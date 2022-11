Portugalsko

Portugalci po prvním kole vedou skupinu. V druhém utkání v Kataru změří v pondělí síly s Uruguayí, Ghanu čeká souboj s Koreou. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny.

V portugalské sestavě nechyběl kapitán Ronaldo, který na podzim většinou nepatřil do základní sestavy Manchesteru United a v úterý v anglickém klubu předčasně skončil. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče mohl hned po 10 minutách skórovat, kolmici od Otávia ale špatně zpracoval a přes vyběhnutého brankáře už míč do sítě neprotlačil.

Ghaňané, kteří jsou coby 61. tým žebříčku FIFA nejníže postaveným účastníkem šampionátu, nastoupili s pěti obránci a v úvodním dějství příliš nepouštěli favorita do šancí. Po půlhodině Ronaldo dostal balon do sítě, ale americký sudí portugalskému kanonýrovi už předtím odpískal útočný faul.

Evropští favorité se po vedoucí trefě zatáhli a outsider je za to brzy potrestal. Kudus nejprve pálil jen do gólmana Costy, ale v 73. minutě se protáhl do šestnáctky a jeho přihrávku na malé vápno proměnil ve vyrovnání André Ayew.