"Nemusíme změnit moc věcí, musíme se ale vyvarovat kolapsu jako proti Japonsku," citovaly agentury španělského obránce či záložníka Rodriho. V závěrečném vystoupení ve skupině Španělé inkasovali v rozmezí 48. až 51. minuty dvakrát. "Probrali jsme si to a poučili se z toho," podotkl hráč Manchesteru City.

Maroko se při šesté účasti na světovém šampionátu probojovalo mezi nejlepších 16 zemí podruhé, předtím to dokázalo v roce 1986. "Náš tým je více než tým, jsme rodina. Naše generace je tu od toho, aby přepsala historii," prohlásil marocký bek či záložník Ašraf Hakimí, který se narodil v Madridu. "Musíme kopírovat evropský styl a do hry vnést i vlastní hodnoty. Pokud to dovedeme, vyhrajeme," konstatoval sedmačtyřicetiletý Radžradžuí.