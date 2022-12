Oba týmy se střetly osmkrát při vyrovnané bilanci tří výher. Poslední měření sil v přípravě loni v červnu ovládli Belgičané 1:0, a pro postup do play off budou zřejmě muset zvítězit i ve čtvrtek v Rajjánu. Na Chorvatsko a Maroko ztrácí bod při horším skóre, remíza by jim tak stačila jen v případě porážky afrického celku minimálně o tři branky.

"Na mistrovství světa zatím nepředvádíme nejlepší výkony. Hráli jsme se strachem z porážky, s míčem si nevěříme, nejsme to my," řekl trenér "Rudých ďáblů" Roberto Martínez po prohře 0:2 s Marokem. "Musíme se semknout. Na Chorvatsko budeme připravení," ujistil španělský kouč, který už by mohl nasadit do základní sestavy uzdraveného kanonýra Romelua Lukakua. Chybět určitě bude vykartovaný záložník Amadou Onana.