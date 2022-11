FOTBAL ONLINE: Francie útočí na MS na postup ze skupiny, Dánové vzdorují

Francouzští obhájci titulu si na fotbalovém mistrovství světa v Kataru mohou už v sobotu zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství 4:1 nad Austrálií a porazí také Dánsko, s předstihem projdou ze skupiny D do play off. Zápas začíná v 17:00 a vy jej můžete sledovat v podrobné online reportáži s audiokomentářem na webu Sport.cz.

Foto: Christophe Ena, ČTK/AP Francouz Olivier Giroud během zpracování nahrávky v duelu proti Dánsku.Foto : Christophe Ena, ČTK/AP