Nejblíže k osmifinále má favorizované Nizozemsko, kterému stačí k účasti v play off neprohrát. Pokud by svěřenci trenéra Louise van Gaala Kataru nečekaně podlehli, mohli by o vyřazovací boje v případě nepříznivého výsledku ze souběžně hraného utkání ještě přijít.