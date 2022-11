FOTBAL ONLINE: Saúdové touží po překvapivém postupu, ten se jim vzdálil

Fotbalisté Saúdské Arábie si na fotbalovém mistrovství světa v Kataru mohou už v sobotu zajistit postup do vyřazovací fáze. Stačí jediné, v duelu s Polskem musí navázat na úvodní senzační vítězství 2:1 nad Argentinou Polsko vstoupilo do skupiny C bezbrankovou remízou s Mexičany. Zápas začíná ve 14:00 a vy jej můžete sledovat v podrobné online reportáži s audiokomentářem na webu Sport.cz.

Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Abdullah Otayf centruje během zápasu Saúdské Arábie proti Polsku.Foto : Manu Fernandez, ČTK/AP

Článek Fotbalisté Polska si v úvodním dějství zápasu proti Saúdské Arábii vytvořili několik šancí, na brankáře dlouhou dobu nedokázali najít recept. Těsně před koncem prvního poločasu se to až po přesné ráně povedlo záložníkovi Pjotru Zieliňskimu, který propálil vše. V nastavení úvodní pětačtyřicetiminutovky kopala Saúdská Arábie po zkoumání VAR pokutový kop, brankář Wojciech Szczesny Al Dawsariho vychytal a poté si poradil i s dorážkou. Polsko tak po prvním dějství vede 1-0. Mistrovství světa ve fotbale v Kataru Skupina C Polsko - Saúdská Arábie 1:0 po 1. poločase Branka: 39. Zieliňski MS ve fotbale MS fotbal 2022 v Kataru: Kompletní program a výsledky zápasů