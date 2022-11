Na začátku poslední půlhodiny si Mbappé naběhl na přihrávku Thea Hernandeze a svoji třetí šanci v zápase proměnil ve třicátý gól v reprezentaci. Vedení Francouze až příliš ukolébalo, obrana v 68. minutě poprvé zaváhala a Christensen vyrovnal. Byla to vůbec první střela Dánů mezi tři tyče.

Do té doby oboustranně opatrný zápas nabral obrátky a útoky se rychle střídaly. Francouzi měli další šance a čtyři minuty před koncem po Griezmannově centru dotlačil Mbappé stehnem míč do sítě. Byl to jeho už třetí zásah na šampionátu a v tabulce střelců dostihl Valenciu z Ekvádoru.