„Kvalifikace do osmifinále nebo grandiózní postup do čtvrtfinále nikdy nebyly naším cílem. Jsme realističtí a chtěli jsme být hlavně co nejvíce konkurenceschopní," prohlásil Sánchez na tiskové konferenci po prohře 0:2 s Nizozemskem, kterou pro jeho výběr turnaj skončil.