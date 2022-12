„Teď to bude asi podobně těžké. Argentina je silná, protože má Messiho, který je možná nejlepším hráčem všech dob. Proto jsem v semifinále fandil i Holanďanům, protože s nimi by to bylo možná trochu lehčí. Když máte v týmu Messiho, očekávat můžete od soupeře cokoliv," dobře ví.

„Ten zápas si pamatuji velmi dobře. Velkou roli v něm tehdy měl Marcelo Brozovič, který se více stahoval na Messiho stranu a když Messi chodil do středu hřiště, zmenšoval mu prostory. Odehrál to tehdy výborně. Platit by to mohlo i v semifinále. Trenér Dalič už proti Brazílii trochu změnil rozestavení, když nehrál 4-3-3, ale 4-2-3-1. Modriče posunul trochu nahoru a Kovačič s Brozovičem hráli jako dva defenzivní záložníci. Myslím, že i proti Argentině budeme hrát na dvě šestky a když bude Messi chodit do středu, Kovačič s Brozovičem mu budou prostory zužovat. Je to jeden ze způsobů a jelikož v Rusku fungoval dobře, věřím, že to bude stejné," vysvětluje 36letý Kerič, podle něhož si Kostkovaní budou s Argentinou věřit ještě více než s Brazilci.