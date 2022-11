„Je to těžký moment. Mistrovství světa je pro každého sen, cíl. Bylo to moje velké přání, abychom se tam dostali. Hodně blbě se mi to hodnotí, jsem plný emocí. Naštvaný, smutný, zklamaný. Musíme to vzít, ale hodně nás mrzí, že se do Kataru nepodíváme," výmluvně popsal Antonín Barák pocity všech vyřazených.