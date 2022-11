MS V KATARU ONLINE: První týmy si můžou pojistit osmifinále. Program zahajují Wales a Írán

Fotbalisté Nizozemska nebo Ekvádoru by dnes jako první na mistrovství světa v Kataru mohli projít ze skupiny do vyřazovací části. Od 17:00 SEČ je čeká vzájemný souboj a případný vítěz by už za určitých okolností mohl mít po dvou kolech jistý postup. Ve druhém utkání skupiny A změří od 14:00 síly domácí Katar s úřadujícím africkým šampionem Senegalem a poražený celek by naopak již mohl přijít o naději na vyřazovací boje. Od 20:00 bude o postup již po druhém kole usilovat také Anglie ve skupině B. Program od 11:00 zahajují Wales a Írán. Online s audiokomentáři přínáší Sport.cz.

Foto: John Sibley, Reuters Gareth Bale z Walesu se raduje z gólu proti USA.Foto : John Sibley, Reuters