Japonsko šlo do zápasu s Kostarikou z pozice jasného favorita. V prvním zápase překvapivě porazilo Německo 2:1. Kostarika se naopak musela zvedat po výprasku od Španělska (0:7).

Hodně ospale vstoupilo do utkání favorizované Chorvatsko, které potřebovalo konečně zvítězit. Hned ve druhé minutě ale inkasovalo po přesné hlavičce kanadského rychlíka Alphonsa Daviese, který neomylně zakončil mimo dosah brankáře. Chorvaté se až poté začali herně zvedat, první radost jim ale zhatil pomezní sudí kvůli ofsajdu.

Očekává, že Německo provede změny v sestavě a jiný bude i systém hry. „Ani to ale nepomůže. Navíc je tu ohromný tlak médií po prohře s Japonskem. Proti v pohodě hrajícímu Španělsku padnou," predikuje Morávek výsledek.

Němci se snaží ukazovat sebevědomí, věří, že se zkrat z duelu s Japonskem nebude opakovat. Podle Lizce záleží na tom, zda se zkušení hráči dokážou v těžké chvíli semknout a nabudit do další bitvy. „Šedesát minut proti Japonsku hráli hodně dobře. Nikdo by se nemohl divit, kdyby vedli 4:0. Ale dopadlo to úplně jinak," dodává novinář.