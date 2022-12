Návrat kanonýra. Sterling může Anglii pomoct už v bitvě s Francií

Útočník Raheem Sterling by se mohl před čtvrtfinálovým duelem s Francií opět připojit k anglickému týmu na mistrovství světa v Kataru. Osmadvacetiletý fotbalista v neděli odcestoval z dějiště šampionátu do Londýna, aby byl nablízku rodině po ozbrojeném vloupání do jejich domu z konce týdne.

Foto: ČTK/AP Záložník Anglie Raheem Sterling v utkání základní skupiny na MS ve fotbale proti USA.Foto : ČTK/AP

Podle BBC Sterling nyní požádal anglickou Fotbalovou asociaci, aby se mohl vrátit do Kataru a pomoct mužstvu v závěrečné fázi turnaje. Ofenzivní hráč londýnské Chelsea nastoupil v prvních dvou utkáních v základní sestavě, proti Íránu přispěl gólem k výhře 6:2. Anglie se utká s obhájci zlata z Francie v sobotu od 20:00 SEČ na stadionu v Chúru.