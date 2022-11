Ostuda. Ghanský trenér si dělal selfie s poraženou plačící hvězdou soupeře

Naděje Jihokorejců na postup ze základní skupiny do vyřazovací fáze mistrovství světa jsou po pondělní porážce s Ghanou 2:3 mizivé. Těsně po zápase si to uvědomoval i útočník Tottenhamu Son Hung-min, který neudržel slzy. To však nebránilo jednomu ze členů trenérského štábu Ghany si s ním pořídit selfie. Lidem na sociálních sítích přijde toto chování neuctivé.

Sestřih utkání MS Korea - GhanaVideo : Česká televize

Bylo by to velké překvapení, kdyby Jižní Korea v posledním zápase ve skupině H na světovém šampionátu porazila Portugalsko. Pouze vítězství a zároveň zaváhání Ghany by totiž Jihokorejcům udrželo šance na postup. Korejci ve vzájemném zápase s africkým týmem dotahovali dvoubrankové manko z prvního poločasu, ale ani vyrovnání, které zařídil Čo Ku-song, je nenakoplo k obratu, naopak. Záložník Ajaxu Mohammed Kudus opět zvrátil vedení na stranu Ghany a Afričané výhru už nepustili. Not the Ghana coach taking a selfie with Son crying 😭 pic.twitter.com/cLKpfAr9AJ — AleksFUT - Trading (@Aleks_FUT) November 28, 2022 Na tvářích Jihokorejců bylo patrné zklamání, zvláště pak na hvězdě Tottenhamu Son Hung-minovi, který na šampionátu hraje se speciální obličejovou ochrannou maskou, jelikož měl zlomený oční důlek. Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Korejec Son Hung-min v duelu s Ghanou.Foto : Luca Bruno, ČTK/AP Plačícího Sona utěšoval i asistent kouče Ghany George Boateng, když v tom přišel další ze členů trenérského štábu vítěze a se smutným Sonem si udělal selfie. Boateng se netvářil nadšeně a svého kolegu poslal pryč. Lidem na sociálních sítích přijde chování jednoho z koučů neuctivé a ostudné. „Smutné, jak někteří ,fanoušci´ dokážou zajít daleko," píší.