Pohled za kulisy. Zraněný Neymar v bazénu

Pochroumaná hvězdná opora rehabilituje a čeká, co bude dál, legenda pro změnu svádí další bitvu s těžkou nemocí. Těžké chvíle pro fotbalovou Brazílii. Ta se modlí za oba. Za zdárnou rehabilitaci Neymara i za to, aby se dal do pořádku slavný Pelé, o jehož hospitalizaci proběhly zprávy v minulých hodinách. To vše v době před zítřejším dalším utkáním Kanárků s Kamerunem.

Neymar trénuje v bazénu v KataruVideo : Reuters

Článek Neymarův kotník zraněný v úvodu katarského MS zajímá doslova celou zemi. Podle zpráv z brazilského tábora pokračuje hráč ve fyzioterapii, jen těžko ale lze spoléhat, že se bleskově dá do pořádku. Brazilský tým nechal nahlédnout do dění ve svém táboře. Přímo do kuchyně. Objevují se záběry Neymara rehabilitujícího v bazénu. Spolu s ním tam je Alex Sandro. Další hráči zamířili na tiskovou konferenci směřující k utkání s Kamerunem, Neymar je ale hlavním tématem, i když mimo hru jsou i krajní beci Alex Sandro a Danilo. Sestřih utkání MS Brazílie - ŠvýcarskoVideo : Česká televize "Zranění je samozřejmě nepříjemný moment pro každého sportovce. Ale od toho jsme tady my, celá skupina, pomáháme si v těchto důležitých chvílích na hřišti i mimo něj. Vidím, že se všichni tři den po dni velmi dobře zotavují," uvedl optimisticky obránce Alex Telles. Sestřih utkání MS Brazílie - SrbskoVideo : Česká televize "Lékařské oddělení to asi může vysvětlit lépe, ale jako spoluhráči je vidíme dobře, jako šťastné, pozitivní a každým dnem se zlepšující." Brazílie ale palčivě vnímá i další hospitalizaci Pelého. Téma se nemohlo vyhnout ani současným reprezentantům. „Pokud jde o našeho (fotbalového) krále, je těžké o něm mluvit! Zastupuje nás všude na světě, při každé příležitosti. Prosím Boha, aby mu požehnal a aby zůstal dost silný, aby tu s námi zůstal, protože mu uděláme spoustu radosti," řekl Telles. Zranění Neymara Brazilce zasáhne, ofenzivní síla je ale dál extrémní. Příspěvek z pořadu Přímák EXTRA.Video : Sport.cz Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paulu ve středu ve svém prohlášení uvedla, že Pelé je ve stabilizovaném stavu poté, co byl v úterý přijat na lůžko. Pelé byl v minulosti léčen na rakovinu. Podle ESPN Brasil Pelé aktuálně má srdeční problémy a jeho lékařský personál projevil obavy, že chemoterapeutická léčba nemá očekávané výsledky. Sestřih utkání MS Kamerun - SrbskoVideo : Česká televize Brazilce v pátek čeká zápas s Kamerunem. Postup už mají jistý, na dosah mají první postupovou pozici. Lze čekat šetření hráčů ze strany trenéra Titeho. Že nebude hrát Neymar, bylo jasné už dříve. Vazy v pravém kotníku si poranil ve čtvrtečním úvodním duelu proti Srbsku (2:0). Kvůli tomu nenastoupil už do pondělního duelu se Švýcarskem (1:0). Na zápas se nešel ani podívat a zůstal v týmovém hotelu, kde absolvoval fyzioterapii. Tým uvedl, že Neymar měl v pondělí i horečku, která ale byla "pod kontrolou" a nijak neovlivnila léčbu kotníku. Lob á la Karel Poborský v podání Kamerunce AboubakaraVideo : Česká televize „Neymar naší hře chybí. Má velkou kreativní sílu a je velmi efektivní. Máme ale hráče, kteří se můžou chopit příležitosti," prohlásil kouč Tite. Jeho svěřenci vyhráli už devět zápasů v řadě.