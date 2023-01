"Samozřejmě jsem z delegace na mistrovství světa nadšená, beru to jako krásný novoroční dárek. Ve skrytu duše jsem si přála, že se ještě jednou na mistrovství světa jako rozhodčí podívám, ale dokud to není potvrzené černé na bílém, tak můžete opravdu jenom doufat. Beru to jako odměnu za to, že fotbalu dávám maximum," řekla Ratajová webu Fotbalové asociace ČR.