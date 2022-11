Ekvádorský trenér Gustavo Alfaro udělal dvě změny v sestavě, do zálohy přišli Franco a Gruezo místo Poroza a Méndeze, potrestaného za dvě žluté karty. Tah mu ale příliš nevyšel a oba nováčky už o poločase z trávníku stáhl. Senegal vyměnil tři hráče středové řady včetně nejlepšího střelce týmu Diédhioua a k debutu v základní sestavě na šampionátu vyběhli Ciss, Pape Gueye a Ndiaye.

Ekvádoru by stačila remíza, aby si zopakoval dosud jediný postup do osmifinále z roku 2006, ale lépe začal soupeř. Idrissa Gueye nastoupil k 99. mezistátnímu zápasu, čímž vyrovnal rekord Henriho Camary, a hned ve třetí minutě jen těsně minul branku. Podobně si vedl o pět minut později v nadějné pozici Dia a do třetice po individuální akci mířil nad břevno Ismaila Sarr.