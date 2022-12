Do hry hvězdu trenér poslal až v 73. minutě. Goncalo Ramos, který jej nahradil v základu, se do té doby blýskl hattrickem.

Santos se rozhodl Ronalda nenasadit poté, co se mu nelíbila hráčova podrážděná reakce na střídání v závěrečném duelu skupiny při porážce 1:2 s Koreou.

Kouč Portugalska ale situaci nijak dramaticky nevidí. "Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu," řekl Santos novinářům.