Namotivovaný Lewandowski má další rekord. Nejrychlejší hattrick v Lize mistrů

„Byl to pro mé hráče těžký večer, ale tady na Bayernu prohrála vysoko i jiná mužstva. Proti tak špičkovému soupeři potřebujete podat špičkový výkon, což se nám nepovedlo. Bolí to, to se ví, ale můžeme se utěšovat tím, že jsme byli nejmladším týmem, který se probojoval do osmifinále Ligy mistrů," utěšoval své svěřence kouč Salcburku Matthias Jaissle.