Pokud jsme si mohli dovolit prohrát, pak dnes večer, bral Klopp s nadhledem konec série Liverpoolu

Jednou už to přijít muselo. Liverpool na Anfieldu rok neprohrál, takže se v úterní noci třásl, aby v osmifinálové odvetě Ligy mistrů s milánským Interem u prohry 0:1 zůstalo. K postupu mu totiž stačila, což bylo pro Reds hlavní. Vyřadit Nerazzurri, dostat se do čtvrtfinále. „Pokud jsme si mohli dovolit prohrát nějaký zápas, pak to bylo právě dnes večer. Naším hlavním cílem bylo postoupit, a to bylo to jediné, co mě zajímalo,“ pravil smířlivě trenér Jürgen Klopp.

Foto: Carl Recine, Reuters Fotbalista Interu Milán Alexis Sánchez tvrdě zasáhl liverpoolského Thiaga Alcantaru v utkání Ligy mistrů.Foto : Carl Recine, Reuters

Článek „Však to bylo na výkonu patrné. Nebyl to Liverpool, jaký známe, jel na třetí rychlostní stupeň. Šlo ale o to odvést práci, který by stačila na postup a to se mu podařilo," glosoval do mikrofonů BBC bývalý útočník Aston Villy a Manchesteru United Dion Dublin domácí prohru Reds, která přišla přesně po roce. 7. března 2021 totiž prohrál Liverpool na Anfieldu s Fulhamem 0:1, 8. března 2022 pro změnu s Interem Milán rovněž 0:1. „Nezáleží na tom, že přišel o domácí neporazitelnost, protože tuhle prohru nepocítí. Podstatné bylo resumé obou utkání a relativně pohodová odveta," bral své nástupce v dresu Liverpoolu v ochranu bývalý hráč Reds Adam Lallana. Lautaro Martínez celebrates Inter's first Champions League knockout stage goal since 2012 ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/UaIza5xeup — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2022 Komplikace ovšem přijít mohly. Půlhodiny před koncem totiž dostal Martínez nádhernou střelou Inter do vedení, jenže dvě minuty poté musel ze hřiště po faulu na Fabinha Alexis Sánchez. A v deseti už neměl italský celek síly na to, aby si vynutil alespoň prodloužení. „Ta červená karta byla ale diskutabilní, protože Sánchez byl u míče dřív a rozhodně nešel do souboje s tím, že by chtěl protihráče zranit," měl proti verdiktu španělského nudího Lahoze výhrady expert BBC Dublin. „Nikoli vyloučení, ale poslední čtvrthodina v prvním zápase na našem hřišti, kdy jsme dostali dva góly, rozhodla o postupujícím z této vyrovnané konfrontace," povzdechl si zarmoucený kouč Interu Simone Inzaghi. Foto: Carl Recine, Reuters Liverpoolský kanonýr Mohamed Salah v utkání Ligy mistrů.Foto : Carl Recine, Reuters „Měli jsme s Interem skutečně potíže, jak jsem ostatně očekával. Proti takovému soupeři se musíte hodně pohybovat a dobře kombinovat, což jsme sice dělali, ale nikoli dostatečně. Scházelo nám víc dynamiky, nebyli jsme ani patřičně chytří," přiznával domácí trenér Jürgen Klopp, že výkon mužstva měl k jeho představám dost daleko. „Brilantní skutečně nebyl, přesto jsme měli jasné šance." připomněl, že jeho hráči hned třikrát trefili brankovou konstrukci. Mohamed Salah orazítkoval tyč dokonce dvakrát. „To se stává, v příštím zápase budu mít třeba víc štěstí a dám tři góly. Možná jsme byli v koutku duše příliš sebevědomí, a i proto jsme prohráli. Podstatné ale je, že jsme se kvalifikovali do další fáze Ligy mistrů a že i prohraný zápas nám pomůže na cestě dál." Liga mistrů Bayern po kanonádě slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Liverpool doma padl, ale jde dál

