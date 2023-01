Národní rekord a smlouva na osm let. Ukrajinské hvězdičce stačil jediný podzim k přestupu do Chelsea

Přitom to není tak dávno, co o něm Taras Stěpaněnko prozradil: „Míša občas neslyší, co mu trenér říká." Ani rady doněckého kapitána často nepomáhaly, Mudryk dlouho žil jen z podstaty a talentu. V prvních sedmatřiceti ligových zápasech se trefil jen dvakrát a mezitím si ho vzal do parády trenér Roberto De Zerbi.