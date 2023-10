Nečekaný hrdina řádil v nastavení a zařídil obrat United. Za klub by položil život, chválí trenér

Kdyby totiž střeleckou formu v závěru souboje s Brentfordem nenašel, Rudí ďáblové by se ocitli v řádné šlamastyce. V lize prohráli čtyři z úvodních sedmi duelů, dvakrát navíc neuspěli ani v Lize mistrů. Parádní otočení skóre by je tedy mělo řádně nakopnout, jelikož fanoušci i experti s týmem pomalu, ale jistě ztráceli trpělivost. „Jedná se o neskutečně důležité vítězství. Jsme si plně vědomi toho, že procházíme těžkým obdobím. Doufám, že na tomto utkání budeme moci dále stavět,“ věří McTominay.

K jaké konverzaci tedy doopravdy došlo? To přiblížil sám nizozemský trenér. „Důvodem, proč jsme poslali Scotta na trávník, bylo několik. Chtěli jsme dostat do hry více energie, kreativity a přidat dalšího hráče do vápna. Vzal to za správný konec, byl opravdu odhodlaný skórovat. Za klub by položil život,“ ocenil příspěvek svého svěřence.