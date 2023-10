Do vypršení smlouvy rekord překonám, žertuje Haaland

„Na jak dlouho mám ještě v Manchesteru smlouvu,“ zeptal se rozverně novináře deníku The Telegraph, který se norského útočníka zeptal, zda si věří na překonání rekordu Shearera. „Ještě tři roky a deset měsíců? Takže je dost času to zmáknout,“ dodal s úsměvem Haaland.

„Alana Shearera překonat můžu. Ale to by mi museli dát v City smlouvu na dalších patnáct let. Pak by to reálné bylo,“ pronesl Haaland, který v uplynulé sezoně vstřelil v dresu Citizens v rámci všech soutěží 52 gólů a s klubem získal treble.