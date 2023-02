Nejen Květ, Řezníček a Van Buren. Bitva o krále ligových střelců je pořádně zamotaná, Koller favorita má

Vezmeme to pěkně podle abecedy: Roman Květ, Jakub Řezníček a Mick van Buren. Tohle je galerie aktuálně nejlepších ligových střelců, všichni tři jsou na jedenácti gólech. „Zajímavá situace. Je vidět, že v lize nikdo nedominuje. Není tu jeden extra střelec jako v nedávných časech Davida Lafaty, který by měl velký náskok před ostatními," vykládá Koller.

Po podzimu byl jediným lídrem střeleckého pořadí brněnský veterán Řezníček, jenž měl před zbytkem pelotonu dvougólový náskok. Ovšem na jaře se zatím ani jednou netrefil. „Dalo se očekávat, že nebude pořád dominovat. Na podzim se Brnu abnormálně dařilo, zato na jaře zatím uhrálo jediný bod po bezgólové remíze," popisuje Koller. „Kuba se zase může rozjet, je to gólový hráč a má po ruce schopného nahrávače Ševčíka. Ovšem těžko říct, jestli dokáže zopakovat podzimních jedenáct gólů."

„Květ pomalu uvadal, ale na podzim se nastartoval, stal se klíčovou postavou Bohemky a řekl si o přestup do Plzně. Jedenáct gólů je na záložníka skvělé číslo," chválí Koller.

I Van Buren zažívá zajímavý příběh. „Ve třiceti vyzrál a formu z hostování v Liberci si přenesl do Slavie. Líbí se mi, že i když nastoupí jen na pár minut, chce být vidět. Nedostává tolik prostoru, ale umí být produktivní," oceňuje Koller jarního slávistického žolíka. „Zasloužil by si častěji hrát od začátku, ovšem konkurence je velká. Trenér Trpišovský má jasnou představu, jak hráče vytěžovat, a zatím mu to vychází. Slavia vyhrála všechny tři jarní zápasy a vede ligu."