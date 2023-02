Květ naplno udeřil, v Plzni dal gólové zápisné! Chci se porvat o korunu střelců, řekl záložník

„Při prvním gólu stačilo nastavit nohu a koncentrovat se, abych trefil prázdnou bránu. Děkuju klukům, že mi góly takhle fantasticky připravili. Doufám, že jim to příště oplatím," podotkl Květ. Na podzim řádil v dresu Bohemians Praha, za které dal v lize devět branek. Od prosincového přestupu do Plzně střelecky mlčel. Neprosadil se v přípravě ani v úvodních dvou jarních duelech s Hradcem Králové a v Brně.

„Jsem rád, že mi to do třetice vyšlo. Čekání bylo dlouhé. Góly pro mě znamenají hrozně moc. Je důležité chytit se v novém týmu střelecky, aby vám to šlapalo v dalších zápasech. Věřím, že moje trefy budou přibývat," přeje si Květ. „Roman potvrdil, proč jsme ho v zimě přivedli. Ukázal, že je gólový. Má ale nejen výbornou střelu, je také silný v kombinaci. Utkání se mu povedlo, díky němu máme tři body," chválil 25letého záložníka trenér Viktorie Michal Bílek.