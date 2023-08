Nejlepší možný dárek, smál se oslavenec Koubek po postupu. Trochu ho zkásnu, opáčil pokladník Chorý

Koubkovy skvělé nálady si po dominantním výkonu na hřišti nemohli nevšimnout ani sami hráči. „Šla na něm vidět obrovská radost,“ přiznal útočník Tomáš Chorý, jenž po půlhodině hry otevřel skóre střetnutí. „Ale v první řadě to nebude mít zadarmo. Jsem pokladník, takže ho trochu zkásnu a doufám, že bude nějaké občerstvení do kabiny,“ culil se bez jednoho centimetru dvoumetrový dlouhán.

Jenže příspěvek do kasy bude asi tím posledním, co Koubka trápí. Užíval si i přízeň tribun, kam se vtěsnalo přes jedenáct tisíc příznivců. Ty totiž na děkovačce po utkání ze všech sil vyvolávaly právě ostříleného trenérského barda. „Fanouškům chci poděkovat za jejich usilovnou podporu. Když vyvolávají jméno trenéra, kterého tu nikdy moc nevyvolávali, dělá mi to zase o něco větší radost,“ připomněl Koubek, že během minulého angažmá v Plzni si diváky na svoji stranu zas tolik nezískal.