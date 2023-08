Přes jedenáct tisíc diváků ve svatostánku Viktorie totiž i nadále sledovalo poměrně mdlé představení Tobolu, který za celé utkání donutili gólmana Jindřicha Staňka k jednomu jedinému zásahu. Nutno podotknout, že to bylo způsobeno i poctivou hrou Viktorie, která nepřestávala útočit ani za zdánlivě rozhodnutého stavu. A odměnou jí byla třetí branka, kterou zařídil střídající Ibrahim Traoré poté, co do okryté branky bez potíží dorazil pumelici z kopaček Cadua. Plzeň si tak zajistila nejen pohárový podzim, ale i příjemný finanční bonus v podobě minimálně 3 milionů euro (72 milionů korun) do klubové kasy.