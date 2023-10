Nepřípustný výkon! Komise rozhodčích trestala, sudí Drábek bleskově vyřazen

Jak první zákrok viděl „faulující“ hráč Vysokého Mýta Jaroslav Hlavsa? „Šlo o nesmyslnou penaltu, přitom rozhodčí byl v šestnáctce, takže musel situaci dobře vidět. Žitka šel do vápna, souboj jeden na jednoho, zasekl míč směrem k brankové čáře. Kopnul jsem do balonu, který se odrazil od jeho nohy do zázemí. A jak jsem balon odkopnul, trefil mě do nohy a zařval,“ popsal penaltovou situaci Hlavsa, který hned šel za rozhodčím. „Říkal mi, že se nemám vztekat, že je jasná. A druhá penalta, kterou písknul nám, byla taky vymyšlená. Podle mě šlo o kompenzaci. Ta byla podle mě ještě šílenější,“ porovnal Hlavsa.