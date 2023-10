Šílené penalty v divizi. Zvláštní, diví se exligový hráč a nyní kouč Klapka

Když bývalý fotbalista Filip Klapka a dnes kouč divizního Vysokého Mýta viděl první kontroverzní moment ze 63. minuty na opakovaných záběrech, nestačil se divit. „Na videu to vypadá úplně hrozně, že to snad ani rozhodčí nemohl myslet vážně,“ přiznal bývalý hráč se dvěma stovkami startů v nejvyšší soutěži.

Co se ve Vysokém Mýtě stalo? V 63. minutě za stavu 3:2 pro hosty pronikl z levé strany do pokutového území hráč Velkých Hamrů Patrik Žitka. Domácí obránce Jaroslav Hlavsa mu u brankové čáry ukopl míč, hostující hráč spadl na zem. Byť z videa není zcela patrné, zda ke kontaktu nedošlo, situace vypadá velmi podezřele.

„Rozhodčí byl v šestnáctce, takže situaci musel dobře vidět. Šlo o nesmyslnou penaltu. Žitka šel do vápna, souboj jeden na jednoho, zasekl míč směrem k brankové čáře. Kopnul jsem do balonu, který se odrazil od jeho nohy na roh. A jak jsem balon odkopnul, trefil mě do nohy a zařval. Šlo o nesmyslnou penaltu. Nikdo nevěřil, že ji písknul,“ popsal situaci Hlavsa, který hned šel za rozhodčím. „Říkal mi, že se nemám vztekat, že je jasná. A druhá penalta, kterou písknul nám, byla taky vymyšlená. Myslím, že šlo o kompenzaci. Ta byla podle mě ještě šílenější,“ poznamenal Hlavsa k další desítce, kterou Drábek nařídil (video v čase 1:37:15) tentokrát ve prospěch jeho mužstva v závěru utkání po nepřehledné situaci. Domácí Pavel Tomášek ji v 86. minutě proměnil a snížil na konečných 3:4.

„Když bych měl okomentovat první penaltu, byla hodně zvláštní. Naživo mi to přišlo tak, že náš hráč určitě zasáhnul balon, ale měli jsme to přes celé hřiště, a ještě proti sluníčku. Pan rozhodčí mi řekl, že náš hráč tam šel nešikovně a že ho vzal i s balonem, i když bych řekl, že video to absolutně nepotvrzuje,“ popsal Klapka.

„Strašně jsme se divili, co se děje. Dokážu si představit, že když vezme balon i s nohama, tak balon někam vyletí a frajer spadne. Ale tady letěl čistě tak, jak do něj kopnul, pak se frajer skácí a je z toho penalta. Je to takový divný,“ pokračoval Klapka. Nařízený pokutový kop proměnil kapitán Velkých Hamrů Jan Linka. Drahoslav Drábek působil v nejvyšší soutěži pět sezon, jako hlavní odřídil 58 utkání, poslední v ročníku 2012/2013.