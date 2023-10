Nesmysl v podání UEFA. V kvalifikaci na EURO se Irsku více vyplatí prohrát, než vyhrát

Liga národů, která nahradila tradiční mezidobí vyplňované přátelskými zápasy, totiž do baráže dodá hned dvanáct celků. Dle původních pravidel by jimi měly být ty země, které vyhrály své skupiny ve třech nejvyšších ligách (A, B, C). Každá z jednotlivých lig čítá čtyři skupiny, dostáváme se tedy ke zmíněným dvanácti účastníkům play-off. Tři z nich, kteří barážové duely zvládnou nejlépe, budou pak pokračovat na závěrečný turnaj.

Sympatická snaha UEFA, aby Liga národů získala prestiž? Možná. Nese s sebou ale bizarní úskalí. Pokud se totiž vítězové jednotlivých skupin probojovali na ME přes kvalifikaci, jejich místa v baráži se uvolní. Podle klíče UEFA se posouvají k dalším a dalším celkům. Nejprve přijdou na řadu ti z ligy A, kteří se nekvalifikují přímo, časem se ale při shodě okolností může dostat i na Irsko, které působí ve druhé nejvyšší Lize národů.

A jednou z reprezentací z ligy A, která o přímý postup bojuje, je i Nizozemsko, které právě s Irskem sdílí kvalifikační skupinu B na Mistrovství Evropy. O druhou příčku, z níž Irové již ani teoreticky postoupit nemohou, ale jeví zájem i Řecko. A pokud by se Řekové dostali na EURO přímo, Nizozemci by zabrali místo v play off, které by jinak, při shodě výsledků ostatních skupin, mohlo připadnout Irsku.

Komplikovaný systém? Slabé slovo, respektive sousloví. A ještě k tomu platí za úplně nesmyslný vzhledem k faktu, že skupinu B ještě čeká vzájemný zápas Irska s Nizozemskem. A případné vítězství ostrovního celku by mohlo znamenat, že se tím sám připraví o teoretickou šanci na účast v baráži o postup, která jinak ještě existuje.