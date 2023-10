Frýdek: Po vánočním dárku jsem čekal, že Šilhavý zůstane. Úprava smlouvy? Polovičaté řešení

„Je potřeba nový impuls, přimlouval bych se za rychlou změnu. (…) Asi nebudu sám, kdo zmíní jméno František Straka. Dojel bych s ním kvalifikaci: poslední tři zápasy rozhodnou o všem. Ale asi to bude jinak, když se má výkonný výbor sejít až příští týden. Přitom je to věc, která se dá vyřešit v letadle cestou z Albánie,“ říkal Martin Frýdek starší v páteční anketě na Sport.cz .

Abych řekl pravdu, tak po vánočním dárku od Poláků jsem si myslel, že zůstane. Případně se to mělo vyřešit hned, teď už to snad zvládneme. Bylo by do nebe volající, kdybychom na šampionát do Německa nepostoupili.