Nikl poprvé půjde proti svému osudovému klubu. Nepanikaříme, říká trenér o situaci namočených Budějovic

O Bohemians říká: „Je to klub mého srdce.“ V neděli odpoledne se mu trenér Marek Nikl postaví jako soupeř. Poprvé v životě. Vršovický tým přijede do Českých Budějovic, které Nikl s parťákem Tomášem Zápotočným zachraňuje v lize. „Bude to pro mě speciální zápas, ale Bohemce nic neusnadníme,“ vzkazuje Nikl. Pro připomenutí: Dynamo je čtrnácté, což by po nadstavbě znamenalo baráž s nažhaveným druholigistou.

Foto: Václav Pancer, ČTK Trenéři Marek Nikl (vpravo) s Tomášem Zápotočným na jaře s Českými Budějovicemi ještě neuhráli ani jeden ligový bod.Foto : Václav Pancer, ČTK

Článek Bylo mu osm, když se coby žáček poprvé nasoukal do zelenobílého dresu Bohemians. V Česku jiný nenosil, jedinou výjimkou bylo roční hostování v tehdy třetiligové Spartě Krč. Jako hráč zažil časy, kdy v Ďolíčku stála dřevěná tribuna, i postup mezi elitu ze čtvrtého místa ve druhé lize. Pamětníci si vzpomenou: v šestadevadesátém ligový Cheb spadl do konkursu a třetí Poštorná postup z druhé ligy odmítla, tak přišla řada na Bohemians. „Na tu dobu se krásně vzpomíná," usmívá se Nikl. Spolehlivý stoper či defenzivní záložník v listopadu 98 odešel do Norimberka a po necelých devíti letech se vrátil na stejnou adresu, ovšem do úplně jiného klubu. Bohemians měli za sebou teprve dva roky po znovuzrození a spoustu trablů, později dokonce museli hrát v azylu u sousedů v Edenu. Přípravy na bitvu s 🦘 vrcholí!#spolecnejsmedynamo pic.twitter.com/T8oJ036uCI — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) February 17, 2023 „Fantastická parta ale všechny těžkosti ustála, na tom byla Bohemka vždycky založená," vykládá Nikl, jenž se v Ďolíčku vykopal v klubovou legendu. „Taky jsem se tam naučil hrát o záchranu, což se mi hodilo už v Norimberku." A hodí se to i teď v Budějovicích, které jsou v ligovém podpalubí namočené až po uši. Dynamo v lize od zimního nástupu trenérského tandemu Nikl & Zápotočný zatím neuhrálo ani bod a vstřelilo jen jeden gól. Jediným povedeným jarním momentem zůstává vyhrané osmifinále MOL Cupu s Hradcem Králové. „Na paniku je pořád dost času. To ale neznamená, že se nesnažíme pracovat na detailech, třeba právě na zakončení," vypráví Nikl. Fotbal Černá budějovická neděle. Dynamo dusí jarní nula, policie ve vlaku zadržela přes třicet fanoušků V neděli potká i staré známé: ze svých časů u „klokanů" pamatuje ligového doyena Josefa Jindřiška, dnešního kapitána Bohemians, a Davida Bartka, jenž po podzimu v necelých pětatřiceti ukončil kariéru a stal se asistentem kouče Jaroslava Veselého. „U Davida mě překvapilo, že v Bohemce zůstal skoro celou dobu. Čekal jsem, že vylétne do světa," líčí Nikl. „A Pepa? Už když k nám v zimě 2009 přišel, bylo na něm vidět, že je to kus chlapa, který vydrží všechno. Jsem rád, že se pořád drží na ligové úrovni." Bohemians před týdnem schytali šestigólový výprask od Sparty a ze čtvrtého místa klesli na páté, ale... „Žádné podcenění od nás nehrozí, máme svoje problémy," zdůrazňuje Nikl. „Pracujeme s klukama tak, aby byli v klidu, a přetavili to v co nejlepší výsledek. Ze tří jarních ligových zápasů nám nevyšel ani jeden, ovšem v naší hře se čím dál častěji objevují prvky, které tam chceme vidět. I proto zůstáváme optimisté." FORTUNA:LIGA Slýchám, že jsem fotbalový Jágr. Nejstarší hráč ligy o sušenkách na tréninku, řemeslu i otázce, které se bojí