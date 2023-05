Nitova minela přiblížila Zlín baráži. Šílenost, za chytání je královsky placený, nechápal trenér

Jeho svěřenci soka z Moravy prakticky po celý zápas přehrávali, Zlín ale dlouho, hlavně díky skvělému gólmanovi Stanislavu Dostálovi a dobře postavené brankové konstrukci, držel nerozhodný výsledek 1:1.

Klíčová situace pak nastala pět minut před koncem řádné hrací doby. Nenápadný centr Youby Dramého mířil do prostoru u zadní tyče a Nita, jenž by na něj asi klidně dosáhl, stáhl ruce a pouštěl jej sebe zřejmě ve snaze získat kop od branky. Za ním se ale vynořil nabíhající Antonín Fantiš, jenž z bezprostřední blízkosti hlavou zařídil vítězství Zlína. „Vůbec to nedokážu pochopit, je to šílenost. Víme, že v Brně nám udělal zápas, ale tohle je strašné," nechápal počínání zkušené gólmanské jedničky trenér Radoslav Kováč.

„Chyby se stávají, ale od tak zkušeného hráče... Sice nás několikrát podržel, ale to neberu. Je tu od toho aby chytal, a je za to i královsky placený. Tohle jde za ním," pokračoval viditelně smutný Kováč. „Myslím, že stejná, nebo daleko větší chyba je, že jsme z našeho tlaku nevytěžili více branek. Byla by chyba Florina kritizovat, frajer nám v minulosti vychytal spoustu zápasů," zastal se naopak svého kolegy záložník Michal Hlavatý.

Východočeši tak z důležitého zápasu vyšli naprázdno i přes fakt, že byli opticky jednoznačně lepším týmem. Místo toho, aby svoji herní převahu proměnili ve tři body a jistotu účasti alespoň v baráži o udržení, jim ale stále reálně hrozí pád na šestnácté místo a přímý sestup do druhé nejvyšší soutěže. „Od září bojujeme o holý život, už mi to ani tak nepřijde. Musíme se prostě snažit vyhrát každý zápas," pokračoval 24letý středopolař. „Mohli jsme udělat první krok a být v baráži, ale bohužel to pojede až do konce,“ mrzelo Kováče.