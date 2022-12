Nizozemský objev jako Ronaldův nástupce či esa z Chorvatska a Maroka. Tohle je nejžhavější zboží z MS

Redakce webu Sport.cz vybrala deset jmen, o které se v dalších přestupových obdobích budou s největší pravděpodobností ucházet elitní evropské velkokluby.

Cody Gakpo (Nizozemsko, Eindhoven)

Bylo by překvapení, kdyby na jaře pokračoval v PSV. Ofenzivní univerzál, jenž může hrát na křídle i v útoku, se na MS už ve skupině blýskl třemi góly a patří k hlavním objevům turnaje. Zamíří do Premier League? Už dřív se mluvilo o zájmu Leedsu nebo Manchesteru United, který by rád náhradu za Cristiana Ronalda.

Přmák Extra - Jak se MS promítne do lednového přestupového termínuVideo : Sport.cz

Joško Gvardiol (Chorvatsko, Lipsko)

Tvrďák s obličejovou maskou si v Kataru až na semifinále s Argentinou držel skvělou formu, patřil k nejlepším stoperům. Ve dvaceti letech má báječnou perspektivu a Bundesligu by mohl vyměnit třeba za Anglii. Zástupci Chelsea nebo Manchesteru City by z něj mohli udělat nejdražšího obránce v historii.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Chorvatský fotbalista Joško Gvardiol během čtvrtfinále MS proti Brazílii.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Dominik Livakovič (Chorvatsko, Dinamo Záhřeb)

Taky vás překvapuje, že v sedmadvaceti pořád chytá chorvatskou ligu? Na šampionátu se mu tleskalo při penaltových rozstřelech v osmifinále a čtvrtfinále, v šesti zápasech inkasoval dohromady jen šestkrát. Tahle čísla se líbí Bayernu, který urgentně potřebuje náhradu za maroda Manuela Neuera.

Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Chorvatský gólman Dominik Livakovič chytá penaltu v rozstřelu s Japonskem.Foto : Luca Bruno, ČTK/AP

Jude Bellingham (Anglie, Dortmund)

Kdyby se na mistrovství světa vyhlašoval nejlepší teenager, trofej by bral nejspíš on. Dynamický záložník gólem a asistencí pomohl Anglii do čtvrtfinále a je jen otázkou času, kdy půjde z Dortmundu za lepším. Logicky se jeví návrat domů, přetahovat by se o něj měly špičkové adresy z Premier League.

Foto: Abbie Parr, ČTK/AP Jude Bellingham předváděl na MS výborné výkonyFoto : Abbie Parr, ČTK/AP

Goncalo Ramos (Portugalsko, Benfica Lisabon)

Ne nadarmo se mu přezdívá Feiticeiro čili Kouzelník. Jeho čtyři letní góly pomohly Benfice do Ligy mistrů a produktivní útočník o sobě dal vědět i na MS: v osmifinále se Švýcarskem hrál místo lídra Ronalda a nastřílel hattrick. A to je mu teprve jednadvacet... Kam dál? Vyptávaly se Manchester United, Chelsea či Arsenal.

Enzo Fernández (Argentina, Benfica Lisabon)

Jeho cena roste v posledních měsících raketově vzhůru. Jednadvacetiletý středopolař patřící lisabonské Benfice se po parádní trefě do sítě Mexika usadil v základní sestavě Argentiny a ukazuje, jak velký talent v něm dřímá. Je asi nereálné, aby ho portugalský klub dlouhodobě udržel. Fernández by se mohl stěhovat do Premier League, velký zájem má údajně Liverpool.

Foto: Moises Castillo, ČTK/AP Argentinec Enzo Fernández oslavuje svoji trefu v utkání MS s Mexikem.Foto : Moises Castillo, ČTK/AP

Azzadín Únah (Maroko, Angers)

Možná jeden z největších objevů turnaje, o kterém se před startem MS skoro vůbec nevědělo. Dvaadvacetiletý Maročan ale prokazuje ve středu pole výborný přehled, soupeře převyšuje zejména rychlostí a vytříbenou technikou. Patří francouzskému týmu Angers, což už dlouho platit nemusí. Pokukuje po něm anglický Leicester.

Foto: Ibraheem Al Omari, Reuters Maročan Hakim Ziyech (vlevo) slaví trefu do kanadské sítě se spoluhráčem Azzedinem Ounahim.Foto : Ibraheem Al Omari, Reuters

Sufján Amrabat (Maroko, Fiorentina)

Střed zálohy Maroko opravdu netrápí, v Kataru se daří také 26letému Amrabatovi z Fiorentiny. Sám říká, že je v Itálii spokojený, ale dokázal by odolat nabídce některého z velkoklubů? Třeba z Tottenhamu, Liverpoolu nebo Atlétika Madrid, které se prezentuje podobně defenzivním stylem jako Maroko.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Portugalec Goncalo Ramos (vpravo) s Maročan Sofyan Amrabat v souboji o míčFoto : Petr David Josek, ČTK/AP

Mohammed Kudus (Ghana, Ajax)

Je mu 22 a už má za sebou přestup za stovky milionů z dánského Nordsjaellandu do Ajaxu. Cena reprezentanta Ghany ale stále roste, v přepočtu na české koruny stojí téměř půl miliardy. Nejvíce se spekuluje o zájmu Barcelony, kde by ofenzivní záložník doplnil dravé mladí v podobě Gaviho, Pedriho či Ansu Fatiho.

PŘÍMÁK s Petrem HavlíčkemVideo : Sport.cz

Kim Min-če (Jižní Korea, Neapol)

Možná nenápadně působil na mundialu 26letý stoper z Jižní Koreji Kim Min-če, který teprve v létě přestoupil z tureckého Fenerbahce do Neapole. Jenže italský celek měl fantastický podzim a uvedl na přestupový trh mnoho zajímavého materiálu. Konrétně Kim by mohl pomoci s obnovou obrany Manchesteru United nebo doplnit defenzivu Realu Madrid. Sám ale odchod tak brzy neplánuje.

Kim Min Jae: 🗣️Hakkımda birçok transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bu haberler beni rahatsız ediyor pic.twitter.com/JEBhFlRTqI — Zanka Spor (@zankaspor) December 15, 2022

