Nový majitel by si do Plzně mohl přivést jiné hráče, filozofii i trenéra, míní expert

V Plzni by se pak od příští sezony mohlo mnohé změnit. Už v lednovém rozhovoru pro web Sport.cz řekl generální ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek, že prodej by se měl uskutečnit do června letošního roku. „Nový majitel by si do Plzně mohl přivést nové hráče, filozofii, možná i trenéra... Michalovi Bílkovi končí smlouva, šušká se, že pokračovat nebude. Tak uvidíme," míní Neumann.