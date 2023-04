Všechno jde na jaře proti nám, viktoriánská hvězda uletěla! Teplice jsme ale měli zvládnout, zní z Plzně

„Nesehráli jsme dobrý zápas. První poločas byl velmi špatný, nebyli jsme nebezpeční. Bylo tam málo pohybu, nevyhrávali jsme osobní souboje. V tomto duchu jsme pokračovali i na začátku druhé půle. Až potom jsme si vytvořili tlak a šance, ale na výhru to nestačilo," zlobil se kouč Michal Bílek.

„Nakopl nás až gól Teplic, potom jsme se rozjeli. Bylo to pak na jednu bránu. Opakuje se bohužel scénář, který se nás drží doma celé jaro. Inkasujeme z první, někdy zároveň i poslední šance soupeře. V mistrovské sezoně jsme vyhrávali o gól nebo jsme uhráli nulu vzadu. Teď bohužel ne," posteskl si Chorý.

Západočeši věděli už před zápasem s Teplicemi, že titul už stěží obhájí. Ztráta na pražská S narostla na devět bodů. Po neděli manko na první Spartu činí už jedenáct bodů. S jakou motivací půjdou do nadstavby, když třetí místo mají prakticky jisté? „Těšíme se na zápasy se Slavií a Spartou, jsou specifické. Nic jim nedáme zadarmo, do Prahy nepojedeme odevzdaní," podotkl Chorý.

„Po prohře na Spartě bylo jasné, že o dvě nejvyšší příčky těžko budeme už bojovat. Chceme ligu dohrát dobře. Výsledkově i herně. O to víc mě mrzí výkon s Teplicemi. Poslední čtyři utkání jsme odehráli dobře i když se ne vždycky dostavil výsledek. Nevím, proč jsme to teď herně nezvládli," litoval Bílek, který postrádal několik hráčů. Buď kvůli zranění nebo karetnímu trestu. „Pravdou je, že absence byly, ale nebyl to důvod našeho neúspěchu," dodal Bílek.