Odvolat Jarošíka byla chyba, shodují se experti

Úvod jara se Sklářům po relativně slušném podzimu příliš nevydařil. Z šesti odehraných zápasů si odnesli jen jeden bod, možná překvapivě právě za remízu se Slavií. Od zápasu se Spartou ve 22. kole si asi sice výhru nikdo nesliboval, přesto neprodleně po skončení zápasu Teplice kouče odvolaly. Tým nově povede Zdenko Frťala.

„Je to obrovská škoda, zvlášť po zápase na Spartě. Nechci říkat, že byli jasným outsiderem, a že se to dalo čekat, to v žádném případě ne. Práce, kterou tam trenér Jarošík odváděl, na ty podmínky, co měl, byla velice solidní a já bych ho v tuhle chvíli neodvolával," kritizuje krok Teplic sportovní redaktor Martin Mls v pořadu Přímák.

Nabízí se otázka, jestli Jarošík neměl za každou cenu změnit způsob hry. Bývalý fotbalista Chelsea sice nepatří mezi nejzkušenější trenéry v lize, nicméně jistě patří mezi ty nejprogresivnější.

„Já jsem rád za mladé trenéry v lize, přinášejí svěží vítr a neustupují z cesty, kterou nastavili," míní Rajnoch a dodává, že někdy je potřeba ustoupit. „První liga už je opravdu o bodech a o penězích. Někdy z toho svýho stylu člověk musí lehce ustoupit. Stejně, jako to udělal třeba Brian Priske ve Spartě," říká bývalý reprezentant a zmiňuje mimo jiné i trenéra Pardubic Radka Kováče, který své oblíbené rozestavení na tři obránců změnil právě v Pardubicích na čtyři.

Na otázku, kam by se podle hostů Přímáku měl nyní Jarošík vrtnout, odpovídají oba v podobném duchu. Vidí ho v menších týmech. „Jirka ukázal v minulosti, že mu nesmrdí ani práce v nižších soutěžích, třeba v druhé lize. Přeju mu, aby si trošku odpočinul, protože přeci jenom to angažmá v lize, ve kterém se navíc nedaří, je náročný, hlavně psychicky. A aby zase šel pracovat tam, kde mu to bude dávat smysl, myslím, že má spoustu zkušeností, které může mladým klukům předávat," přeje bývalému spoluhráči Rajnoch.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Teplic Jiří Jarošík během utkání se Spartou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Redaktor Mls by si Jiřího Jarošíka dokázal představit v některém z menších klubů: „Je na to prostředí zvyklý, třeba v Prostějově se mu dařilo a objevil tam spoustu zajímavých hráčů. Klidně, to může být druhá liga, trošku si ten tým vybudovat, mít trošku času na práci a připravit si manšaft a pak s ním něco uhrát."