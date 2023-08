Omlazená Plzeň? Bylo to vynucené, žádný proces nezačíná, popírá Koubek

Dnes jste výrazně okysličil základní sestavu, pouze dvěma hráčům v poli bylo více než pětadvacet let. Jaký záměr jste tím sledoval?

Bylo to vynucené. Vrátili jsme se z Drity v nekomfortním stavu, v noci ze čtvrtka na pátek. V pět ráno jsme se dostali do postele. Muselo tak pochopitelně dojít k dodávce čerstvých sil. Fakt, že to vyšlo na mladší hráče, neznamená žádný kontinuální proces. Reagovali jsme na vzniklou situaci.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Plzeňští fotbalisté se radují z výhry nad Baníkem.

Co rozhodlo o tom, že jste zapsali první ligovou výhru v probíhajícím ročníku?

Dali jsme tři branky, ale mohli jich dát víc. Hrálo se nám dobře, Baník se snaží hrát aktivně, kamkoliv přijede. To je pak i vždy lepší i pro diváka, nahoru dolů. Bylo k vidění velké množství šancí, něco jsme nedali my, něco zase Baník. Byla to atraktivní podívaná, padly čtyři góly. Tenhle fotbal se divákům musí líbit.

První tříbodová výhra v lize! Viktoriáni doma porazili Baník 3:1 ✌🏻 ⚽️Bucha ⚽️Chorý ⚽️Traoré #PLZFCB pic.twitter.com/nMHpBe7qsC — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 6, 2023

Nemrzí vás, že jste neudrželi dvoubrankové vedení déle a nedostalo se vám tak více klidu?

To jsme celí my, prostě si to nemůžeme udělat o trochu lehčí. Kdyby byl poločasový stav 2:0, druhá půlka se nám začíná lépe. Každý ví, že když se soupeř takhle napojí gólem do šatny, komplikuje to život. Ale trvalejší úspěch se rodí v bolestech. Z taktického hlediska jsme to každopádně uhráli dobře a neustále vyjížděli do nebezpečných brejků.

Asi nejpřekvapivějším jménem v základní jedenáctce byl osmnáctiletý stoper Jan Paluska. Proč jste ukázal právě na něj?

Lukáš Hejda není stoprocentně zdráv, dnes měl odpočívat, tak jsme ho chtěli pošetřit. Na hřiště se dostal spíše kvůli rizikové situaci okolo Samspona Dweha, který už měl žlutou kartu a báli jsme se, že vyfasuje druhou. Tohle riziko jsme chtěli eliminovat. S Lukášem mimo sestavu tak přišla na Honzu Palusku. V přípravě hrál výborně, tak proč ne? Zvládl to perfektně.

První vítězství v novém ročníku hodnotí debutant Jan Paluska a Jindřich Staněk, pro kterého bylo dnešní utkání sté v dresu Viktorie. 🗣 CELÝ ROZHOVOR ▶️ https://t.co/TyuPbuzkMX pic.twitter.com/LjM0k9lD5z — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 6, 2023

Kvůli zdravotním potížím jste v zápase přišli o Pavla Buchu a Jana Sýkoru, Matěj Vydra pak nebyl v nominaci. Jak to vypadá s nimi?

U Buchy mám první zprávy takové, že by nemělo jít o nic vážného, jde snad jen o naražené koleno. Vazy jsou snad v pořádku. Syky má bohužel poškozený zadní stehenní sval. Matěje Vydru pak trápí problémy s břišními svaly, ještě z Drity. Nevíme, jak dlouho to bude trvat.

První minuty v sezoně dostal Pavel Šulc, a hned odehrál celý zápas. Předtím jste zmiňoval, že ještě dotrénovává. Jak jste byl spokojen s ním?

Vidím, že ještě potřebuje dotrénovat (smích). Ne, byl velmi dobrý. První poločas se mi líbil, ve druhém už mu trošku ubývaly síly. Udělali jsme s ním za pochodu cyklus, který by potřeboval být ještě jednou tak dlouhý. Po návratu z Eura U21 neodpovídal kondičním požadavkům, neabsolvoval přípravu. Pomohl nám, měl výborné momenty, ale na jeho výkonu vidím, že kondiční složku musí ještě dohonit. Ukáží nám to i data, která bedlivě sledujeme.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Tomáš Chorý z Plzně střílí branku z penalty proti Baníku.

Ve čtvrtek je na programu další pohárový duel proti outsiderovi, tentokráte maltské Gziře. Co od něj čekáte?

Bude to jiné utkání než s Baníkem. Gziru už jsem viděl na videích, mám nějaké informace. Budeme opět muset dobývat soupeře, který čeká na vlastní půlce.

Napověděl dnešní duel něco o sestavě do tohoto utkání? Řekl si o základ někdo z mladíků?

Pokud jde o složení sestavy, o čtvrtku nepřemýšlím. Ale opět zdůrazňuji, že tu neprobíhá šmahem žádný rapidní proces omlazování. Ten do budoucna nastane, ale je to cesta, která má nějaký vývoj. Tady to vyšlo ze situace. Abych si to nikdo nevyložil, jako že tu přestávají hrát starší hráči, to je nesmysl. Víme, že pěti nebo šesti hráčům je přes třicet, oni to vědí taky. Procesu omlazení se nepůjde vyhnout, ale dnešek žádným jeho startem nebyl.

Poprvé v sezoně jste čelili týmu, který se pokoušel hrát poměrně aktivní fotbal. Vyhovovalo vám to?

Na utkání s Baníkem jsem se těšil. Tušil jsem, že bude pěkné a věřil, že budeme na konci ti šťastnější. Sílu Baníku do ofenzivy musíme respektovat, je vysoká. Na druhou stranu jsme věděli, že se do nich budeme moci dostat a svoje situace si najdeme.

Jak je tahle výhra důležitá pro mentální nastavení mužstva, ještě před tím náročným programem?